Nach der Corona-Pandemie: Die Kultur ist noch nicht über den Berg

Plus Die Pandemie scheint überwunden, doch in der Kulturbranche hat sie Narben hinterlassen. Gerade kleinere Veranstalter brauchen weiterhin Unterstützung.

Ausgangssperren, Mindestabstände, begrenzte Publikumszahlen, immer wieder Absagen – diesen Schreckgespenstern stellte sich die Kulturbranche in der Corona-Pandemie standhaft entgegen. Mit viel Kreativität und Herzblut machten viele Vereine und Initiativen weiter. Die Einschränkungen der Pandemie gehören nun weitestgehend der Vergangenheit an, doch die Branche ist noch nicht über den Berg. Die Spätfolgen der Pandemie für die Kulturschaffenden werden nun immer sichtbarer – die Inflation verschärft viele Probleme zusätzlich.