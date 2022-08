Neu-Ulm braucht buntes Leben in der Innenstadt

Lokal Das Straßenkulturfestival in Neu-Ulm belebt die Innenstadt – und das ist wichtiger denn je. Der Erfolg gibt den Organisatorinnen und Organisatoren recht.

Allen beliebten Vorurteilen zum Trotz, die besonders gerne auf dem linken Donauufer gepflegt werden, ist Neu-Ulm eine recht bunte Stadt. Dazu trägt seit einigen Jahren auch das kommunal organisierte Straßenkulturfestival in der Innenstadt bei. Das hat gleich von Anfang an funktioniert und viele Menschen in die City gezogen. Mittlerweile dauert es nicht nur einen, sondern zwei Tage – und das hat vor der Pandemie noch mehr Menschen auf die Beine gebracht. Mit dieser international besetzten Veranstaltung holt sich Neu-Ulm tatsächlich die Welt ins Zentrum – und hat etwas zu bieten, das es in Ulm und im weiten Umkreis eben nicht gibt.

