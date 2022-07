Neue Buslinie nach Senden hilft vielen im Alltag

Immer mehr Menschen wollen oder müssen das Auto stehen lassen. Dafür braucht es aber echte Alternativen im öffentlichen Nahverkehr.

Eine neue Buslinie verbindet sei einigen Tagen Senden und Illerkirchberg. Zuvor hatte es zwischen den beiden Orten noch nie eine Verbindung über den öffentlichen Nahverkehr gegeben, obwohl die Bemühungen auf beiden Seiten der Iller groß waren. Gut, dass aus den Bemühungen nun Tatsachen wurden.

Egal, was aus behördlicher Sicht lange dagegen gesprochen haben könnte: Die Menschen in den beiden Orten interessiert es in ihrem Alltag wenig, ob sie eine Ländergrenze passieren - sie wollen einfach nur einkaufen, egal ob im Supermarkt in Baden-Württemberg oder im Drogeriemarkt in Bayern. Gerade die Älteren sind dabei teilweise auf einen barrierefreien öffentlichen Nahverkehr angewiesen.

Der erste Schritt ist mit der Buslinie getan

Aber auch immer mehr junge Menschen würden das Auto aus Überzeugung gerne öfter stehen lassen - wenn es echte Alternativen gibt. Mit dieser regelmäßigen Busverbindung, die zudem den Bahnhof in Senden für weitere Fahrten einschließt, ist der erste Schritt für die Bürger aus Illerkirchberg und Senden getan.