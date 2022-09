Nicht nur das Rathaus – auch der Rathausplatz in Neu-Ulm braucht mehr Grün

Lokal Die geplante Begrünung des Rathauses ist ein wichtiges Signal. Doch die Stadt könnte dabei ruhig noch etwas mutiger sein.

Der Einfluss von Kletterpflanzen an der Rathausfassade auf das Klima dürfte überschaubar sein. Ist die geplante Begrünung von Neu-Ulms guter Stube also reine Symbolpolitik?