Ohne Kinderfeuerwehren brennt in Zukunft nicht nur der Baum

Lokal In Fahlheim hat man es frühzeitig erkannt und dementsprechend gehandelt: Mit Kinderfeuerwehren lässt sich der Nachwuchs fördern und langfristig binden.

Erst Ende August war es wieder so weit: Die Freiwillige Feuerwehr Fahlheim rückte für einen Großeinsatz aus. Diesmal im Nersinger Stadtteil Straß, in einem metallverarbeitenden Betrieb waren Chemikalien in Brand geraten. Über mehrere Stunden beteiligten sich die Fahlheimer Feuerwehrfrauen und -männer zusammen mit Dutzenden anderen Ehrenamtlichen an den Löscharbeiten. Sie bekamen das Feuer in den Griff. Der Einsatz zeigte deutlich: Ohne die Freiwilligen Feuerwehren geht es nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen