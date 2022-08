Ortskerne und Privatgärten müssen sich dem Klimawandel anpassen

Lokal Hitzeperioden und Regengüsse: Extremwetterlagen machen der Natur zu schaffen. Darum muss sich auch die Planung von Ortskernen und heimischen Gärten ändern.

Schön die Gartenarbeit sparen mit einem Schottergarten. Humusschicht, Folie, Steine darauf, fertig. Diese Art der Gartengestaltung steht schon länger in der Kritik, vor allem weil sie Insekten, wie Bienen und Schmetterlingen Lebensraum und Nahrung nimmt. Mit der Reform der Bayerischen Bauordnung vom Februar 2021 haben Städte und Kommunen nun die rechtliche Möglichkeit erhalten, diese zu verbieten.