Das Car-Sharing-System aus Estland macht einen guten Gedanken noch besser

Plus Die Blech-Lawine schwillt immer weiter an, es wird Zeit, sich mit Alternativen zu befassen. Das ist jetzt im Landkreis Neu-Ulm passiert.

Als sogenannter Mobilitätsmanager ist Steffen Fiebig noch nicht lange im Amt. Seit Ende vergangenen Jahres kümmert er sich im Landratsamt Neu-Ulm um Themen, die ein wenig sperrig anmuten: „Derzeit arbeite ich an Projekten zum beruflichen Individualverkehr, einer verbesserten Schulwegemobilität, E-Mobilität und Sharing-Angeboten“, sagte er bei seiner Vorstellung im Ausschuss für Mobilität, Digitalisierung und Kreisentwicklung. Nun hat er die abstrakten Worte spektakulär mit Leben erfüllt.