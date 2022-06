Kommentar

vor 18 Min.

Personalmangel in der Gastronomie: Lockdowns sind traurige Realität

Bestellungen per QR-Code sind in vielen Städten längst Standard. Hier etwa in Maastricht.

Lokal Corona hat die Gastronomie so hart wie keine andere Branche getroffen. Der Lockdown aus Mangel an Personal ist tagesweise in der Region Realität. Nun ist Kreativität gefragt.

Von Oliver Helmstädter

Monatelang suchte Jens Gramer, der Chef von Fifty-Eight am Ulmer Donauufer, nach einem Koch. Vergeblich. Nur durch eine Unter-Verpachtung an ein junges Gastro-Startup, gibt's jetzt wieder Beißfestes am SSV-Bad. Denn fähige Küchenkräfte, die um ihre Begehrtheit freilich längst wissen, suchen eher die Selbstständigkeit als ein Angestelltenverhältnis.

