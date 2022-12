Pro und Contra Feuerwerk: Schöner Wumms oder überflüssige Umweltsünde?

Plus Die einen sind genervt von Verbotsdebatten vor Silvester. Die anderen halten dagegen: Wer auf Böller verzichtet, nimmt Rücksicht und spart Geld. Was denkt ihr?

An Silvester 2022 darf zwar wieder nach Lust und Laune geböllert werden. So mancher verzichtet trotzdem darauf. Für beide Standpunkte gibt es gute Argumente – hier ein Pro und Contra.