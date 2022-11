Russlandvortrag: Da hat die Stadt Neu-Ulm überreagiert

Plus Rechtfertigt das "Konfliktpotenzial" eines Reisevortrags über Russland wirklich schon die Absage der Veranstaltung im Edwin-Scharff-Haus?

Der Vorwurf wiegt schwer: Die Stadt Neu-Ulm habe sich der Zensur schuldig gemacht. Das meint der Blausteiner Vortragsreisende Carsten Schmidt. Er wollte eigentlich am kommenden Freitag im Edwin-Scharff-Haus Bilder von seinen Russlandreisen zeigen und etwas über Land und Leute berichten. Das hat ihm die Stadt Neu-Ulm als Eigentümerin des Gebäudes untersagt.