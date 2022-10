Saubere öffentliche Toiletten sind zentrale Aufgabe jeder Kommune

Plus Nicht nur die Stadt Ulm hat ein Problem mit ihren stillen Örtchen. Die Situation ist nur mit kräftigen Mehrausgaben zu verbessern. Das muss sein.

Wer den Bericht des städtischen Gebäudemanagements aus Ulm zum Thema Toiletten studiert, dem kommt das große Gruseln. Klos so dreckig, dass sich keine Menschen mehr finden, die gegen Geld die Misere beseitigen. Doch die Stadt Ulm darf sich von Blut, Spritzen, Urin und Kot nicht abschrecken lassen, in das Thema zu investieren. Denn die Investition in saubere öffentliche Toiletten ist wichtig für eine Stadt, die auch von Besucherinnen und Besuchern aus anderen Regionen lebt. Wer nach Ulm zum Bummeln kommt und das elementarste aller menschlichen Bedürfnisse nicht befriedigen kann, der kommt so schnell nicht mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen