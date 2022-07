Schluss mit der Bremserei beim Lessing-Gymnasium

Lokal Endlich kommt das ehrgeizige Großprojekt voran. Weitere Verzögerungen würden alles nur noch teurer machen.

Wenn es stimmt, dass "gut Ding" Weile haben will, dann müsste das Lessing-Gymnasium eine ganz, ganz besondere Schule werden. Denn: Der Beschluss, die marode Anlage nicht zu sanieren, sondern zu planieren und völlig neu zu bauen, stammt aus dem Jahr 2015. Bisher ist aber noch kein einziger Stein auf den anderen gesetzt worden. Der Bildungsausschuss des Landkreises hat am Freitag überhaupt erst mal dafür gesorgt, dass ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben wird. Der soll zwar Anfang kommenden Jahres entschieden sein, doch erfahrungsgemäß gibt es dann noch diesen oder jenen Wunsch aus den Reihen der Politik, der noch Eingang in die Pläne finden sollte. Ob dann tatsächlich zum Schuljahr 2028 der Unterricht im brandneuen Gebäude auf dem Wiley-Areal beginnen kann – schauma mal, würde Franz Beckenbauer sagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

