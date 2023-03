Sonnige Zeiten in der Neu-Ulmer Mega-Fabrik namens Evobus

Plus Endlich hat sich die Tochter von Daimler Truck mit dem Betriebsrat geeinigt. Das Ergebnis trägt den Standort Neu-Ulm in die Zukunft.

Zehn Jahre keine Kündigungen. Wow, das ist wirklich außergewöhnlich. Die Mitarbeitenden anderer Firmen können von einer solchen Jobsicherheit nur träumen.