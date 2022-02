"Spaziergänge": Wo bleiben Respekt und Anstand gegenüber der Polizei?

Plus Was sich Polizistinnen und Polizisten Tag für Tag gefallen lassen müssen, ist unerträglich. Auch bei den sogenannten Spaziergängen in der Region.

Die Organisatoren der "Spaziergänge" genannten Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen werden zufrieden sein. Haben sie doch erneut Menschenmassen in Ulm auf die Straße gebracht und die Polizei an der Nase herumgeführt. Die war am Freitag mit einem Großaufgebot in Neu-Ulm präsent, nachdem in der Woche davor mehrere Beamte bei einem Gerangel verletzt worden waren. Doch der Demozug blieb diesmal einfach in Ulm. Auf der anderen Seite der Donau war der riesige Aufwand, der betrieben wurde, um für Sicherheit und Ordnung zu sorgen, umsonst. Dass das den Steuerzahler und die Steuerzahlerin Zigtausende Euro kostet, ist den "Spazierenden" vermutlich egal – sie wähnen sich schließlich im Recht, sehen sich als Kämpferinnen und Kämpfer gegen eine "Corona-Diktatur" und schwadronieren vom "Polizeistaat", nur weil die Beamtinnen und Beamten ihre Arbeit machen.

