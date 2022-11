Spenden in Krisenzeiten: Soziale Organisationen stützen die Gesellschaft

Plus Die Preise steigen, doch die Spendenbereitschaft bleibt. Das ist gut, denn Hilfsorganisationen stützen unsere Gesellschaft. Doch manche Institutionen haben Sorgen.

Chronisch kranke Personen, Geflüchtete, Alleinerziehende: Viele Menschen hier sind schlechter gestellt, manche sind dringend auf Hilfe angewiesen. Das gilt auch für soziale Einrichtungen, seien es Tierheime oder Hospize. Und es gilt für Institutionen wie etwa der Kartei der Not oder Angebote wie "Weißenhorn hilft", die Notleidenden schnell unter die Arme greifen. Die Bereitschaft, sie zu unterstützen, ist groß. Doch jetzt steigen die Preise und die Sorgen nehmen zu. Das bekommen auch jene zu spüren, die auf Spenden bauen. Dabei sind sie für die Gesellschaft wichtig.