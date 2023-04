Tödliche Unfälle auf B28: Ein Tempolimit würde die Raser bremsen

Plus Schon wieder wurde auf der B28 zwischen Neu-Ulm und Senden ein Mensch Opfer eines Raserunfalls. Das kann so nicht weitergehen.

Was Freiheit bedeutet, darüber haben kluge Köpfe schon ganze Bibliotheken vollgeschrieben. Für manche Menschen fällt die Antwort viel, viel schlichter aus: der unbeschränkte Tritt aufs Gaspedal, das bedeutet Freiheit. Deutschland ist Raserland, vor allem auf Autobahnen, was nicht nur einheimische Besitzer PS-starker Gefährte freut, sondern auch solche aus dem Ausland, die ihre Karre mal wieder ordentlich ausfahren wollen.

Ein generelles Tempolimit zu verhängen, das laut verschiedener Umfragen tatsächlich mehrheitsfähig wäre, hat sich noch keine Regierung getraut. Die Ampelkoalition bringt es auch nicht hin, denn die Partei von Porschefreund Christian Lindner will den Bleifüßen ihre "Freiheit" nicht nehmen - und steht deshalb auf der Gesetzgebungsbremse. Traurig genug.