Wenn das Bahnhofsgebäude in Weißenhorn weiter so bestehen soll, wie es ist, darf es darin keine öffentliche Toilette mehr geben. Gewerbetreibende und Restaurantgäste brauchen ein sauberes Klo. Die „Übergangslösung“ aber hätte besser gelöst werden müssen. Vorwürfe dürfen in gewisser Weise allen Beteiligten gemacht werden.

