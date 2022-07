Kommentar

vor 48 Min.

Übernahme des ÖPNV: Neu-Ulm vollzieht einen "Nuxit light"

Lokal Kann die Große Kreisstadt auch Nahverkehr? Ziemlich sicher, allerdings ist das finanzielle Risiko nicht zu verachten.

Von Ronald Hinzpeter

Eines muss man den Neu-Ulmern lassen: Sie haben Mut. In der Kasse sieht es mau aus und die Chancen, dass die Gewerbesteuereinnahmen wieder so üppig fließen wie noch vor Jahren, stehen angesichts einer möglichen globalen Rezession nicht so gut. Dennoch wagen sie sich an ein weiteres Großprojekt heran: Sie wollen den öffentlichen Nahverkehr auf ihrem Gebiet vom Landkreis übernehmen und von den Stadtwerken durchführen lassen. Das wird einiges kosten, möglicherweise bis zu vier Millionen Euro jährlich. Eigentlich kann sich die Kommune das nicht leisten. Das hat Kämmerin Susanne Moroff ziemlich deutlich gesagt, auch wenn sie es vermied, ein klares Veto auszusprechen. Und so setzt die Mehrheit des Stadtrates auf das Prinzip Hoffnung, denn die alten Konzessionen für die Buslinien laufen erst Ende 2026 aus. Bis dahin könnte die Lage ja schon wieder besser sein – oder eben nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen