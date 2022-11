Städtepartnerschaft: Ukraine-Fahnen vorm Rathaus allein reichen nicht

Plus Die Neu-Ulmer CSU ist mit ihrem Wunsch nach einer ukrainischen Städtepartnerschaft gescheitert. Jetzt probiert sie es noch mal. Gut so.

Die CSU-Stadtratsfraktion lässt nicht locker und startet einen neuen Anlauf, damit Neu-Ulm doch noch eine Partnerschaft mit einer ukrainischen Stadt eingeht. Ist das nun Aktionismus, wie Kritiker noch im April kritisierten, als die Christsozialen zum ersten Mal anregten, die Große Kreisstadt möge doch solch eine Verbindung eingehen? Nein, das ist es nicht.