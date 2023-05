Ulmer Konzept für Krisen und Katastrophen ist gut, aber nicht genug

Plus Jede Krise legt neue Mängel offen. Städte und Gemeinden müssen sich schützen. Ulm geht dabei einen wichtigen Schritt – doch der allein wird nicht genügen.

Ein Déjà-vu: Während der Corona-Pandemie fiel auf, dass Krankenhausbetten, Beatmungsplätze und Klinikpersonal zu knapp sind. Der russische Angriff auf die Ukraine legte offen, dass es an Gasspeichern und Notstromaggregaten mangelt. Die Lage in der Welt hat sich verändert, die Folgen sind überall spürbar. Es ist höchste Zeit für Vorbereitungen – doch auch damit wird es nicht getan sein.

Im vergangenen Jahr richtete eine Kommune nach der anderen einen Krisenstab ein und legte fest, in welchen Gebäuden Menschen Zuflucht finden können, wenn die Heizungen ausfallen. Neue Probleme und Gefahren dürften kommen. "Die Einschläge kommen häufiger", formuliert Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch. Software-Dienstleister Wilken, das DRK Ulm und das BRK Neu-Ulm haben die Folgen von Cyberangriffen schon mehr oder weniger heftig zu spüren bekommen. Wenn aber eine Kommune oder ein Energieversorger wie die SWU betroffen sind, leiden weite Teile der Bevölkerung mit. Vöhringen hat schon im Herbst einen Krisenstab gebildet, der einen Notfallplan ausarbeitet. Ulm geht einen wichtigen Schritt, wenn es ein allumfassendes Schutzkonzept zusammenstellen will. Dass die Stadtverwaltung und die Tochtergesellschaft viele Kompetenzen vereinen, wird helfen. Kleinere Kommunen können da nicht mithalten. Fachleute bescheinigen der Stadt gute Arbeit. Dennoch ist es höchste Zeit für das Konzept und die Anschaffungen, die daraus folgen.