Unternehmen geben auf: Die Politik muss mehr für kleine Betriebe tun

Plus Kleine Betriebe jeder Branche stehen vor vielen Herausforderungen. Personalnot ist nur eine davon. Zu viel Bürokratie und ein unfaires Lohngefälle: Es gibt viel zu tun.

Der Personalmangel, vor dem Experten seit Langem warnen, trifft auch die regionale Wirtschaft hart. Hinzu kommen Inflation und ein immer weiter wachsender bürokratischer Aufwand, den viele Gewerbetreibende anmahnen. Eine ganze Reihe von Geschäftsaufgaben sind die Folge, die Metzgerei Geydan-Gnamm ist schon die dritte in der Region, die im Laufe eines Jahres schließt. Bei den Bäckern und in der Gastronomie etwa sieht es nicht besser aus. Im Illertisser Ortsteil Au etwa schließt nun das eigentlich gut gehende Lokal "Mariele". Fehlendes Personal war auch hier ein Grund.

In jeder Branche haben es kleinere Betriebe zunehmend schwerer, sich gegen "die Großen" durchzusetzen. Wie heißt es immer so schön: Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis, der Markt regelt das schon - wirklich? Wenn im Lebensmittelhandel Supermarktketten so groß sind, dass sie ihren Lieferanten Preise diktieren, wirkt sich das negativ auf alle Beteiligten in der Branche aus. Und bei Löhnen und Gehältern scheint das Marktprinzip schon lange nicht mehr zu gelten. Natürlich spielt da auch die Qualifikation eine Rolle, aber jeder, der in letzter Zeit einen Handwerker (egal, welches Gewerbe) gesucht hat, weiß: Das Angebot ist praktisch nicht vorhanden. Und das trifft auch auf den sozialen Bereich zu, etwa bei Erzieherinnen und Erziehern oder in der Pflege. Nicht akademische Arbeit müsste deutlich mehr wert sein - und sollte es auch, allein für den sozialen Frieden im Land. Stichwort "Schere zwischen Arm und Reich". Ein Unterschied von rund 17.000 Euro im durchschnittlichen Jahresgehalt zwischen Akademikern und Nicht-Akademikern (laut dem aktuellen Gehaltsreport der Karriereseite "Stepstone") ist schlicht zu viel.

