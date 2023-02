Von der Narretei und vom Verzicht

Plus Es war wieder mal eine rauschende Faschingszeit. Doch die nun beginnende Fastenzeit sollte mehr sein als reine Selbstkasteiung.

Die vielfach beklagte "Spaltung der Gesellschaft" ist nichts Neues, es gibt sie schon lange: Die einen lieben den Fasching, den Karneval die Fasnet - und die anderen schlagen drei Kreuze, wenn die närrische Jahreszeit vorbei ist. Okay, das mit der Spaltung ist natürlich überspitzt formuliert, aber vielleicht nur ein wenig.