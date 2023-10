Landtagswahl im Stimmkreis Neu-Ulm: Darum ist Freudenbergers Sieg verdient

Plus Natürlich war der Thorsten Freudenberger von Anfang an Favorit bei der Landtagswahl. Aber sein persönliches Ergebnis ist der Lohn für seine Arbeit als Landrat.

Thorsten Freudenberger ist nicht gerade als ein Mann bekannt, der zu übertriebener Euphorie neigt. Jubelschreie waren also am Wahlabend vom CSU-Landtagskandidaten nicht zu erwarten. Er kommentierte die erste bayernweite Prognose, die für die CSU 37 Prozent der Stimmen vorhersagte und die sich im Laufe des Abends als relativ tragfähig herausstellte, schwäbisch-nüchtern mit: "Basst scho'". Da wusste er noch nicht, dass sein persönliches Ergebnis deutlich über dem seiner Partei liegen würde und er aus dem Stand scheinbar mühelos das Direktmandat geholt hatte. Aber das war nun wirklich keine Überraschung. Gründe dafür gibt es einige, etwa den Amtsbonus, den er sich in knapp zehn Jahren als Landrat erworben hat. Doch bekannt zu sein heißt nicht automatisch, beliebt zu sein, sagt er selber.

Freudenberger hat einen guten Job in schweren Zeiten gemacht

Im Falle Freudenberger muss man aber einfach festhalten: Er hat einen guten Job in schweren Zeiten gemacht, sachlich, unaufgeregt, ohne Allüren wie manch andere in einem solchen Amt und stets um Lösungen bemüht. Es ist ihm sicherlich nicht alles gelungen. Trotz aller Bemühungen fällt nach wie vor jedes Jahr ein horrend hohes Defizit bei den Kreiskliniken an. Allerdings darf man ihm das nicht alleine ankreiden, es gibt schließlich noch einen Kreistag und eine Gesundheitspolitik auf Bundesebene, die solchen kleinen Häusern das (Über-)Leben ausgesprochen schwer macht.

