Miese Wahlbeteiligung bei Landratswahl: Demokratie lebt nicht vom Seinlassen

Plus Können die CSU und die Freien Wähler die Spannung so hochhalten, um bei der Stichwahl eine ordentliche Wahlbeteiligung hinzubekommen?

Kann das wahr sein? Es gibt einen Bezirk im Landkreis Neu-Ulm, da lag die Wahlbeteiligung am vergangenen Sonntag im einstelligen Bereich: Nur 9,2 Prozent aller Berechtigten gingen im Wahlbezirk Bürgerhaus 1 an die Urne. Das war der bisherige Negativrekord. Im Nachbarbezirk Bürgerhaus 2 sah es mit 11,4 Prozent nur unwesentlich besser aus. Warum wollen die Menschen dort nicht wählen?

Wobei zur Wahrheit allerdings gehört, dass in solchen kleinen Wahlbezirksauswertungen nur die Urnenstimmen aufgelistet sind, die Briefwahlergebnisse werden extra aufgeführt und sind nicht nach Bezirken aufgeschlüsselt. Dennoch bleiben dies extrem niedrige und damit erschreckende Ergebnisse.