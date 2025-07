Wahlen 2026: Wie wird die AfD die Politik im Landkreis Neu-Ulm verändern?

Lange war unklar, wie sich die AfD bei der anstehenden Kommunalwahl im März 2026 aufstellt. In dieser Woche aber kündigte der Neu-Ulmer Kreisvorsitzende Franz Schmid an, für den Kreistag sowie in mindestens drei Gemeinden eine Liste sowie jeweils einen Bürgermeisterkandidaten stellen zu wollen. Bei in der Regel gut 20 Prozent der Stimmen bei jüngsten Wahlen dürfte damit klar sein: Vertreter einer als rechtsextremistisch eingestuften Partei werden bald die Lokalpolitik im Landkreis Neu-Ulm mitbestimmen. Womöglich erobern sie sogar ein Rathaus.

