Warum bleibt es in Neu-Ulm so still um die Bahnpläne?

So einfach wie Sie es Herr Hinzpeter hier beschreiben, ist es nicht.



Was will die CSU von Ihrer Chefin Frau Albsteiger jetzt eigentlich? Geht es wirklich um eine Positionierung der Stadt Neu-Ulm oder doch eher um eine Positionierung der CSU oder besser einiger Stadträte.



Halten wir fest, die Bahn muss sehr ausführlich eine Vorabplanung für die verschiedenen Trassen erstellen. Hierzu muss sie Gutachter einschalten, ein durchaus teures Unterfangen. Final stellt die die Vor- und Nachteile pro Trasse vor und gibt eine Empfehlung ab.



Was jetzt Teile der CSU fordern, ist ebenfalls parallel ähnliche Untersuchungen durchzuführen. Etwas was viele Kosten verursacht.



Glaubt man der Bahn etwa nicht? Oder wieso will man hier knappes Geld ausgeben (-> siehe akute Sparmaßnahmen der Stadt).



Ist man ohne Gutachter nicht in der Lage politische Forderungen zu stellen. Untertunnelung Burlafingen, Halt in Burlafingen,…



Von Kommunalpolitiker erwarte ich auch mal aktives handeln ohne sich ständig auf Gutachten stützen zu müssen oder sich abzusichern.

Antworten Melden