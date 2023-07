Warum das Projekt Ex-Sport-Sohn ein Gewinn für Neu-Ulm ist

Plus Was sich zwei Vereine als Nutzung auf 1200 Quadratmetern im früheren Sport-Sohn in Neu-Ulm vorgenommen haben, ist toll. Es ist aber auch ein Wagnis.

Viele Räume, in denen wir uns bewegen, sind letztlich nur zum Geld verdienen da: der Arbeitsplatz, der Supermarkt um die Ecke und das Fitnessstudio. Die Umgestaltung des früher - natürlich - kommerziell ausgerichteten Sport-Sohns im Herzen Neu-Ulms in eine Art Bürgerhaus als "dritter Ort", weit fern von wirtschaftlichen Interessen, ist mehr als spannend.

Ein schlauer Mensch kategorisierte einst Lebensräume in erste, zweite und dritte Orte. Als erster Ort wird das Zuhause bezeichnet, der zweite Ort ist der Arbeitsplatz. Dritte Orte sind Räume der Begegnung. Durch die Digitalisierung verliert diese Trennung in drei Bereiche an Schärfe. Dem trägt das noch namenlose Projekt im Sport-Sohn Rechnung: Die eigenen vier Wände müssen nicht mehr alles können und beinhalten. Wer keine Buffet-Ausstattung für 15 Leute oder keine Bohrmaschine hat, leiht sie sich aus. Künftig im Ex-Sport-Sohn an der Augsburger Straße. Das ist nicht nur nachhaltig, sondern auch immens praktisch.

