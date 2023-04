Warum dem Basketballsport mehr Transparenz guttun würde

Plus Der Weg aus der Nische ist für Randsportarten wie Basketball steinig. Unser Autor meint: Eine transparentere Öffentlichkeitsarbeit wäre ein erster Schritt.

Für Randsportarten geht es in erster Linie darum, Publikum auch außerhalb der eigentlichen und überschaubaren Anhängerschaft zu gewinnen. Die deutsche (!) Basketball-Bundesliga ist dazu übergegangen, auf ihrer Homepage über einzelne Spiele durchgehend in englischer Sprache zu berichten und sie lässt ein „Most-fun-to-watch“-Team wählen. Dieser Weg raus aus der Nische dürfte ein ziemlich steiniger sein. Erfolgversprechender wäre eine transparente Öffentlichkeitsarbeit, genau damit aber tut man sich schwer im Basketball und seit vielen Jahren auch bei Ratiopharm Ulm.

Alles, was zum Beispiel mit Verletzungen zu tun hat, das ist bei Ulm schon immer sehr geheim. Was genau einem Spieler fehlt und wann er voraussichtlich wieder gesund sein wird, darüber wird ungern geredet. Weil es ja angeblich Privatsache ist und mit Persönlichkeitsrechten zu tun hat. Das stimmt ja irgendwie auch.