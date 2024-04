Wenn es das Ulmer Zelt nicht gäbe, müsste man es erfinden

Plus Mehr Menschen, als in Weißenhorn wohnen, werden auch dieses Jahr das Ulmer Zelt besuchen. Warum das Festival mehr ist, als eine Anreihung an Konzerten.

Wenn am 3. Juli 1100 Menschen zusammen mit Hooters-Frontmann Rob Hyman von Zombies und Pharaonen singen, dann wird das für viele Fans der US-Band, deren Konzert seit Monaten ausverkauft ist, ein großer Moment sein. Bei einem Ticketpreis von 51 Euro generiert das Zelt-Team allein damit über 56.000 Euro Umsatz. Doch die eigentliche Größe des Ulmer Zelts liegt darin, mit diesem Umsatz Kultur für jedermann zu fördern.

Etwa das Kinderprogramm, das jeden Sonntag für die Kleinen völlig gratis angeboten wird, doch auch eine Stange Geld kostet. Die Kinderrockband Randale etwa, oder das Maruti Quintett sind qualitätsvolle Angebote von Profis. Der gesellschaftliche Wert ist immens: Denn wie oft müssen Lehrer und Lehrerinnen in Grundschulen hören, dass schon wenige Euro für Ausflüge oder Theaterbesuche, die eingesammelt werden müssen, zu viel sind. In der Ulmer Friedrichsau hingegen, ist Kultur für die Kleinen an zehn Sonn- und Feiertagen ganz ohne Eintritt geboten. Eigentlich solle es hier immer rappelvoll sein.

