Zoff um Ulmer Münsterkrippe: Wir müssen weiter über Rassismus streiten

Eine Ausstellung arbeitet den Trubel um den schwarzen Melchior in der Ulmer Münsterkrippe neu auf. Gut so. Ein Plädoyer für mehr Teilhabe und Mut zur Debatte.

Krippenausstellung, das klingt doch gemütlich, nach Glaube, Tradition, Folklore. Wenn aber ein Museum im Februar eine Schau über die Heiligen Drei Könige eröffnet – dann hat sie Heilig Abend nicht verschlafen, dann geht es um mehr. Das Museum Ulm zeigt ab morgen eine Ausstellung, die sich den Rassismus-Streit um die Ulmer Münster-Krippe vorknöpft. 2020 begann der Zoff: Hat der Künstler Martin Scheible mit der Melchior-Figur ein rassistisches Klischeebild geschnitzt? Dicke Lippen, Goldschmuck, Federn, es ist das Zerrbild eines schwarzen Menschen.

Wer war der Mann, der die Münsterkrippe geschnitzt hat? Dieses Portrait zeigt Martin Scheible in seinem Münchner Atelier, 1902. Foto: Museum Ulm, Reproduktion aus Privatbesitz.

Melchior samt Königskollegen sind deshalb, nach Tagesthemen-Beiträgen und Stürmen im Facebook-Debattenschnellkochtopf, ins Museum abgewandert. Der Titel der Ausstellung stellt die Diagnose: "Wir müssen reden". Denn das Museum setzt dort an, wo es weh tut – am flauen Gefühl, an der Verunsicherung, auf den neuen heißen Streitfeldern unserer Zeit. "Indianer"-Kostüme besser einmotten? Wohin mit dem Wort "Mohr"? Das Museum Ulm hat recht: Da hilft nur ganz genau zuhören und reden. Alle miteinander.

Vom Genderstern bis zur Rassismus-Debatte - die Sensibilität wächst

Genderstern, Rassismus, "Cancel-Culture"-Streit, unsere Gesellschaft wird dünnhäutiger und das ist gut so. Auch wenn der Tonfall manchmal schroff klingt, mehr Debatte und mehr Teilhabe kann nur dabei helfen, historisch gewachsene Strukturen der Unterdrückung zu erkennen und zu benennen. Das zeigt der Zank um die Königsfigur.

Niemand sollte sein Urteil zu schnell herausposaunen: Nichts deutet darauf hin, dass dieser Martin Scheible ein ausgesprochener Rassist war. Sein Lebenswerk verdient einen genauen Blick. Der Melchior ist aber doch eine Karikatur seiner Zeit, die bei Betroffenen heute Schmerzen auslösen kann. Weil sie an brutalste Kapitel einer weltumspannenden Geschichte von Rassismus und Kolonialismus erinnert. Bildersturm kann nicht die Antwort sein, ein Problem aus dem Sichtfeld zu schubsen, macht es weder vergessen, noch gelöst. Der Ortswechsel tut dem Melchior deshalb gut: Raus aus dem Münster, aus dem behaglichen Drei-Königs-Ritual – und hinein ins Museum, unter die Lupe einer fairen, kritischen Betrachtung.

Die Ulmer Münsterkrippe ist im Museum gut aufgehoben

Viele in Ulm mögen den Melchior, Spitzname "Brezelkönig". Nach dem Auszug der Krippe aus dem Münster läutete der Messner eine Glocke. So ein Abschied von der Tradition macht Bauchschmerzen, das war im Streit um den Namen des Augsburger Hotels "Drei Mohren", das nun "Maximilian’s" heißt, nicht anders. Geschichtsvergessen finden viele den Wunsch, die Dinge neu zu benennen, zu bewerten – in manchem Fall ein starkes Argument. Es kann aber auch geschichtsvergessen sein, sich daran zu klammern, das doch alles halb so wild sei. Melchior oder "Mohr" – darin spiegelt sich der obskure, aber auch abwertende Blick auf das ach so Fremde.

Gut also, dass die Debatte gerade manches Denkmal (auch Bismarck) vom Sockel hebt und auf den Prüfstand stellt. Sich im selben Zug sein eigenes Monument zu bauen, wegen moralischer Hoheit, ist aber nicht klug. Je höher das Podest, umso härter der Aufprall, wenn man über den eigenen Anspruch stolpert.

Das Museum Ulm bietet eine Plattform für die Rassismus-Diskussion

Bescheidenheit hilft und die Frage "Wer spricht?" spielt immer eine Rolle. Es ist wichtig, dass das Museum Ulm auch schwarze Fachwissenschaftlerinnen, Künstler, Betroffene für die Ausstellung an Bord geholt hat. Ihnen Raum zu geben, das erste Wort zu überlassen, zeigt echtes Interesse. Offenheit verlangt aber auch, Geduld zu haben mit denen, die solche Debatten überfordern und irritieren. Wenn wir Aufklärung heute ernst nehmen, bedeutet das Teilhabe für alle, die auf demokratische Werte bauen. Vielleicht bedeutet es auch, nicht immer nur die eigenen Kämpfe zu kämpfen. Und zu reden. Miteinander.