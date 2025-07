Konzert mit Gänsehautmomenten: Erschütternde Klänge aus finsteren Tagen

„Eigentlich ist die Jugend viel, viel einsamer als das Alter. Die Alten haben ihre Ansichten und brauchen nicht zu schwanken, denn sie wissen, wo's lang geht im Leben. Für uns junge Menschen ist es doppelt schwer, unsere Meinung zu behaupten in solchen Zeiten, in denen alle Ideale zerbrechen, in denen Menschen wieder zweifeln an Wahrheit, an Gerechtigkeit, an Gott!“ Diese Worte der 15-jährigen Anne Frank aus ihrem Tagebuch, im Juli 1944 in ihr Tagebuch notiert, zeigen die Aktualität und Relevanz dieses Dokuments der Verfolgung und Ausrottung der Juden durch die Nationalsozialisten.

Florian L. Arnold Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Anne Frank Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gänsehautmoment Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis