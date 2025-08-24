Konzerttipp: International erfolgreicher Vibraphonist kommt nach Weißenhorn

Wolfgang Lackerschmid macht sich selbst ein Geburtstagsgeschenk: Er tritt am Tag nach seinem 69. Geburtstag mit zwei Duo-Partnerinnen – mit Sängerin Stefanie Schlesinger und Bassistin Gina Schwarz – an einem Ort auf, an dem der international renommierte Komponist und Vibraphonist noch nie war: im historischen Theater Weißenhorn. Beim Konzert am 20. September um 20 Uhr verschmelzen dann sogar beide Duos zu einem Trio.

Das ist für das Konzert in Weißenhorn geplant

Das Repertoire ist so groß, dass noch vor Konzertbeginn nicht genau feststehen wird, was das Publikum zu hören bekommen wird, erzählt der am Tegernsee geborene und in Ehingen zur Schule gegangene Musiker, zu dessen langer Karriere Vielfalt gehört: Jazz und Crossover, Klassik-Bearbeitungen und Filmmusik, Bühnenmusik und Lyrikvertonungen, Musicals, Kirchen- und Schulmusik sind unter seinen Werken. Auf der Wilhelmsburg trat er schon auf, 2015 in Andreas von Studnitz‘ „Sommernachtstraum“-Version, und im Theater Neu-Ulm. Im historischen Theater Weißenhorn wird der Vibraphonist mit der österreichischen Sängerin Stefanie Schlesinger zu erleben sein, mit der er jüngst beim US-Label Dottime die CD „Sharing Secrets“ herausbrachte, und mit der ebenfalls aus Österreich stammenden Bassistin Gina Schwarz. Tags darauf wird das Konzert in der Alten Synagoge Binswangen wiederholt.

Das Duo Wolfgang Lackerschmid und Stefanie Schlesinger besteht seit 25 Jahren – da kommt so viel gemeinsam Entwickeltes zusammen, dass es zum Konzept des Konzertabends in Weißenhorn gehören wird, auf die Wünsche des Publikums einzugehen. Die Musiker wollen zudem die Geschichten hinter den Songs erzählen, die teilweise vertonte Lyrik, Songs aus dem „American Songbook“, Jazz und auch neu und jazzig interpretierte klassische Arien sein werden. Einige Programmpunkte sind natürlich fix, sagt Lackerschmid. Dazu gehören seine eigene Neuvertonung von Bert Brechts „Erinnerung an die Marie A.“, das die verblassende Erinnerung Brechts an seine Jugendliebe Marie Rose Amann thematisiert, und Stefanie Schlesingers Version des Rilke-Gedichts „Das Karussell“, entstanden 1906 in Paris.

