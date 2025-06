Kostenfalle Fitnessstudio: Neu-Ulmer Ehepaar erhebt Vorwürfe gegen Studiokette

Vor vier Monaten kam der Sohn von Familie Müller zur Welt. Doch statt das neue Familienglück zu genießen, muss sich die Familie mit einem Fitnessstudio herumstreiten. Nadine Müller (Name von der Redaktion geändert) hatte sich online angemeldet und, wegen medizinischer Gründe, die Anmeldung innerhalb der gesetzlichen 14-tägigen Widerrufsfrist für Onlinegeschäfte zurückgenommen. Doch das Fitnessstudio will das nicht akzeptieren und droht mit Konsequenzen.

Vertrag bei Fair Fitness in Neu-Ulm entpuppt sich als Kostenfalle

Seit Monaten schlägt sich die Familie nun damit herum. Nadine Müller wollte eigentlich nur ein Fitnessstudio besuchen, um nach ihrer Schwangerschaft wieder in Form zu kommen. Online hat das Neu-Ulmer Studio der Fair Fitness-Gruppe gute Bewertungen: 4,4 Sterne auf Google. Auf Facebook immerhin 4 von 5 möglichen Punkten. Man liest von freundlichem Personal, guter Ausstattung und gründlicher Reinigung. „Also alles gut“, könnte man meinen. Familie Müller sieht das inzwischen anders.

Ende März meldete sich Müller online im Studio an – auf Empfehlung ihres Mannes, denn der trainierte selbst in der Neu-Ulmer Fairfitness-Filiale. Doch so kurz nach der Geburt sollte sie noch keinen Sport betreiben, riet die Hebamme Nadine Müller. Deswegen widerrief Müller den frisch geschlossenen Vertrag nach sieben Tagen per Mail. Ein einfaches Prozedere, das an keine Form gebunden ist und bis auf wenige Ausnahmen für alle online abgeschlossenen Verträge gilt. Die Fair Fitness GmbH akzeptierte das bislang nicht. Das Unternehmen wolle in diesem Fall nur eine außerordentliche Kündigung mit anteiliger Zahlung akzeptieren.

Bayerischer Verbraucherschutz zeigt Fitnessstudio klare Kante

Auch nach mehreren Mails, telefonischer und persönlicher Nachfrage vor Ort sowie Androhung rechtlicher Schritte wollten die Studiobetreiber den Vertrag nicht aufheben. Am Telefon habe eine Mitarbeiterin lediglich darauf hingewiesen, dass ein Widerruf nicht möglich sei. Müller habe hier ja schließlich keine Kleidung im Internet geshoppt, die sie einfach zurückschicken könne. Die Leiterin des Neu-Ulmer Fitnessstudios schrieb: „Nach unserer Auffassung der gültigen gesetzlichen Regelung steht Ihnen keine Rückzahlung der Beträge zu.“

Der bayerische Verbraucherschutz sieht das anders: „Online geschlossene Verträge können 14 Tage widerrufen werden. Das Gesetz legt allerdings ein paar Ausnahmen fest, in denen kein Widerruf möglich ist. Der Fitnessstudiovertrag gehört nicht zu diesen Ausnahmen.“ Doch scheinbar setzen sich viele Fitnessstudios über dieses Recht hinweg: „Wir haben immer wieder Beschwerden von Verbrauchern, dass ein Fitnessstudio nicht auf einen Widerruf reagiert“, schreibt der Verbraucherschutz auf Anfrage unserer Redaktion. Eine Masche der Studiobetreiber?

Leiterin des Neu-Ulmer Fitnessstudios soll mit Inkassoverfahren gedroht haben

Auch die Fair Fitness GmbH scheint sich geltendem Recht nicht beugen zu wollen. Im Falle von Nadine Müller buchte die Kette auch nach dem Widerruf weiter Beträge von ihrem Konto ab, woraufhin die 31-Jährige die Lastschrift einzog und sich das abgebuchte Geld zurückholte. Prompt reagierte das Unternehmen mit einer neuen Rechnung inklusive Mahngebühr. Auf Google schreibt ein Nutzer: „Bei diesem Betreiber den Vertrag zu kündigen, ist ein Albtraum.“

Laut Ehemann Patrick Müller drohte die Leiterin des Neu-Ulmer Studios der Familie im persönlichen Gespräch sogar mit einem Inkassoverfahren. Dabei ist für ein solches Inkassoverfahren keinerlei rechtliche Grundlage gegeben. „Gerade jetzt, wo wir aktiv nach einer größeren Bleibe für unseren Sohn suchen, wäre ein solcher Inkassoeintrag in unsere Schufa eine Katastrophe“, sagt er. Rechtlich könne die Familie nicht gegen die Drohung und die Mahnung vorgehen, da aktuell noch kein Schaden entstanden sei. Erst, wenn eine Eintragung in die Schufa erfolge, seien rechtliche Schritte möglich. Diese möchten Nadine und Patrick Müller aber dringend vermeiden, da er die Suche nach einem neuen Eigenheim zumindest mittelfristig deutlich erschweren würde. „Der Kampf mit den Betreibern der Kette hat einige Kraft und Zeit gekostet, die wir nur zu gerne mit unserem Neugeborenen verbracht hätten“, schreibt Patrick Müller.

Fair Fitness möchte sich gegenüber Zeitung nicht äußern

Inzwischen herrscht Funkstille zwischen Müllers und dem Studio. Die Familie wartet aber täglich auf das nächste Schreiben der Fair Fitness GmbH. Auf mehrfache Anfrage unserer Redaktion wollte sich die Kette mit Sitz in Schwäbisch Hall nicht zu dem Fall und den Vorwürfen äußern. Doch möglicherweise gibt es eine beruhigende Nachricht für die Müllers. Denn zumindest bei der Verbraucherzentrale Bayern weiß man von keinem Schufa-Eintrag, den ein solcher Fall nach sich gezogen hätte.