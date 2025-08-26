Veranstaltungsreihe bietet Informationen rund um das Thema Demenz

Viele Veranstaltungen, Workshops und Aktionen sind bei der bayerischen Demenzwoche vom 19. bis 28. September geplant. Die Gesundheitsregion Plus und die Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm beteiligen sich mit einem vielseitigen Programm. Schirmherrin ist zum ersten Mal Hildegard Mack, Seniorenbeauftragte des Landkreises Neu-Ulm.

„Alle Menschen sollen die Chance haben, in Würde zu altern, wobei ihnen zugleich respektvoll begegnet werden soll“, erklärte sie. Die Demenzwoche rücke dies in den Fokus und gebe zudem Betroffenen und Angehörigen, aber auch allen interessierten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich zu informieren, auszutauschen und Anlaufstellen aufzuzeigen. Ziel der Bayerischen Demenzwoche ist es, einen Bewusstseinswandel in der Gesellschaft im Umgang mit dem Thema Demenz voranzubringen und Betroffene wie auch deren Angehörige über Betreuungs- und Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren.

Das sind die Veranstaltungen zur bayerischen Demenzwoche im Landkreis Neu-Ulm

Die Veranstaltungen im Überblick:

Fahrtüchtigkeit bei Demenz: Freitag, 19. September, von 19 bis 20 Uhr, online. Referentin: Prof. Dr. Angela Rosenbohm. Autofahren bedeutet für viele Menschen eine Freiheit, die sie nicht missen wollen. Auch Menschen, die sich mit einer Demenzdiagnose konfrontiert sehen, wollen häufig weiter Auto fahren. Neuere Untersuchungen zeigen, dass die Fahrtüchtigkeit im Anfangsstadium einer Demenz noch gut erhalten sein kann. Doch das bringt im Detail viele Fragen mit sich.

Vor Demenz schützen: Montag, 22. September, 18 bis 19.30 Uhr, Haus der Vereine in Weißenhorn und Mittwoch, 24. September, 18 bis 19.30 Uhr, Rathaus Holzheim. Referentin: Dorothee Hartmann. Geistig fit, geistig aktiv. Demenz ist eine Volkskrankheit, können wir uns vor ihr schützen und welche vorbeugenden Maßnahmen gibt es? Was ist zu tun, wenn die Diagnose Demenz gestellt wurde? Welche Hilfsangebote stehen im Landkreis Neu-Ulm zur Verfügung?

Selbstfürsorge für pflegende Angehörige: Dienstag, 23. September, 18.30 bis 20 Uhr, Adler-Gebäude in Illertissen. Referentin Regine Fasel. Gefangen im und gegängelt vom Alltag – so fühlen sich viele Angehörige, die sich zusätzlich zu den Herausforderungen ihres eigenen Lebens auch noch um pflegebedürftige Familienmitglieder kümmern. Dieser interaktive Vortrag soll kleine Hilfestellungen und Notbremsen an die Hand geben, die dabei unterstützen können, auch im stressigen Alltag den Fokus wieder mehr auf sich selbst zu lenken.

Letzte-Hilfe-Kurs: Donnerstag, 25. September, 17 bis 21 Uhr, Bürgerstube Unterroth. Referentinnen: Nicole Müller und Sonja. Eine selbstverständliche Ausbildung in unserer Gesellschaft ist der „Erste-Hilfe-Kurs“. Ein entsprechendes Basis-Wissen und Bewusstsein für die Begleitung am Lebensende, im Sterben und in der Trauer gibt es noch nicht. Dieses möchte der „Letzte-Hilfe-Kurs“ vermitteln.

Filmvorführung: Du gehst und ich bleibe: Freitag, 26. September, 17 bis 19.30 Uhr, Adler-Gebäude in Illertissen. Drei Paare werden auf ihrem schweren Weg durch die Demenzerkrankung eines geliebten Menschen begleitet – vom allmählichen Abschied während der Krankheit bis zum endgültigen Verlust nach dem Tod. Zum Austausch findet anschließend ein Filmgespräch mit der Moderatorin der Landesmediendienste Bayern, Gabriele Libersky, statt.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen und Terminen ist kostenfrei. Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich, VHS Neu-Ulm, https://vhs-neu-ulm.de/bayerische-demenzwoche-2025, Telefon 07303 16633 – 0. (AZ)