Yoga ist in, boomt auch in Deutschland schon seit einigen Jahren. „Yoga wird inzwischen an jeder Ecke gelehrt und ausgeübt“, sagt die Pfuhlerin Karoline Wagemann, selbst Yoga-Lehrerin von ganzem Herzen. Sie bietet diesen Mittwoch, 30. Juli, 17.30 Uhr, und im September einen Gratis-Yoga-Kurs im Glacis an. Weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind willkommen.

Stefan Kümmritz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Glacis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis