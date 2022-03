Tödlicher Unfall bei Ochsenhausen: 21-Jähriger stirbt nach Kollision mit Baum

Bei Ochsenhausen krachte ein Auto gegen einen Baum. Bei einem 21-Jährigen blieben Rettungsmaßnahmen ohne Erfolg. Er starb noch an der Unfallstelle.

Bei einem Unfall am Sonntagvormittag bei Ochsenhausen im Kreis Biberach ist ein 21 Jahre alter Autofahrer tödlich verunglückt. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, fuhr der 21-Jährige gegen 9.45 Uhr von Mittelbuch in Richtung Rottum. Kurz vor Rottum prallte der 21-Jährige gegen einen Baum. Sein VW wurde durch die Kollision komplett beschädigt. Dabei erlitt er lebensgefährliche Verletzungen. Eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben ohne Erfolg und der Mann verstarb an der Unfallstelle.

Einsatz- und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Straße war bis gegen 12.30 Uhr voll gesperrt. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 8000 Euro. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (AZ)