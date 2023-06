Mann aus Königsbronn vermisst: Polizei bittet mit Foto um Hinweise

Ein 83-Jähriger gilt als vermisst und wird gesucht. Er dürfte sich in einer hilfslosen Lage befinden. Die Polizei hofft jetzt mit einem Foto auf Hinweise.

Seit Mittwoch sucht die Polizei einen 83-Jährigen aus Königsbronn im Kreis Heidenheim. Mit einem Fotos des Mannes hoffen die Ermittler nun auf Hinweise zu seinem Aufenthaltsort.

Gegen Mittwochmittag sei Wolfram Cott noch zum Mittagessen an seinen Wohnort in Königsbronn gewesen. Am frühen Abend riefen dort beschäftigte Pflegekräfte bei der Polizei an und meldeten den 83-Jährigen als vermisst.

Wo ist dieser Mann aus Königsbronn? Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: Polizei Ulm

Zeugen hätten den Mann zuletzt gegen 18 Uhr im Waldgebiet zwischen Königsbronn, Zanger Kreisel, Mittelrain und Zanger Berg gesehen. Seither wurde er nicht mehr gesehen. Er sei auch nicht zu seinem Wohnort zurückgekehrt und gilt seit dieser Zeit als vermisst.

Über den Aufenthaltsort oder mögliche Hinwendungsorte ist der Polizei derzeit nichts bekannt. Wolfram Cott dürfte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Wolfram Cott aus Königsbronn vermisst: So wird der Mann beschrieben

Er ist etwa 1,78 Meter groß und schlank. Er hat graue kurze Haare, jedoch am Oberkopf eine Glatze. Er trägt einen Vollbart. Er war zuletzt mit einer blauen Hose bekleidet, die bis zur Wade reicht. Außerdem hatte er ein langes Hemd an, das vermutlich blau kariert ist. Über dem Hemd trug er eine blaue ärmellose Weste. Cott hatte graue Sandalen aus Kunststoff, sogenannte Crocs, an. Am Bein trägt er einen Urinbeutel.

Die Polizei bittet Personen, die den Mann sehen, sich bei der Kriminalpolizei Heidenheim unter der Telefonnummer 07321/3220 zu melden. (AZ)