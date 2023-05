Das Ende der Preisspirale bei Immobilien im Kreis Neu-Ulm ist erreicht

Plus Noch immer ist die Nachfrage nach Wohnraum höher als das Angebot. Doch die Inflation lässt so langsam die Preise sinken. Allerdings nicht bei jedem Haus im Kreis Neu-Ulm.

Der Berufsalltag eines Maklers im Landkreis Neu-Ulm hat sich grundsätzlich geändert: Anstatt möglichst viele Wohnungen und Häuser heranzuschaffen und an eine kaufbegeisterte Menge zu verteilen, kommt dieser Job wieder zu seinen Wurzeln zurück, wie es Armin Brugger ausdrückte. Denn: "Die Zeit der Preissteigerungen bei Immobilien ist vorbei."

Wie früher verteilen Makler die Häuser nicht mehr nur, sondern müssen verstärkt den Verkaufswert einer Immobilie ermitteln, vermarkten, Besichtigungstermine organisieren und Vertragsverhandlungen führen, wie auf einer Pressekonferenz der Sparkasse Neu-Ulm/Illertissen deutlich wurde. Früher, so drückte es Sparkassen-Vorstand Oliver Haecker aus, war die Verweildauer eines Hauses oder einer Wohnung auf der Verkaufsliste maximal 14 Tage. Jetzt sind es bis zu drei Monate. Trotz des Endes der Preisspirale: "Die Preise sind teilweise immer noch gewaltig."