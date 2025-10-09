Diese Luxus-Immobilien stehen aktuell zum Verkauf

Küche, Schlafzimmer, Bad, Wohn-/Essbereich, vielleicht noch Kinderzimmer und fertig ist das Eigenheim? Von wegen. Zumindest nicht bei diesen durchaus luxuriösen Anwesen, die derzeit im Landkreis Neu-Ulm auf einschlägig bekannten Immobilienportalen zum Verkauf stehen. Hier heißt es vielmehr: Sauna, Fitnessraum, Swimmingpool. Und sogar ein „professioneller Golfsimulator“ wird angepriesen.

Icon vergrößern Die Villa des einstigen Elchinger Hausarztes Konstantin Sintschikin ist die aktuell teuerste Immobilie, die im Kreis Neu-Ulm zu kaufen ist. Fertig ist sie aber noch immer nicht. Foto: Alexander Kaya Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Villa des einstigen Elchinger Hausarztes Konstantin Sintschikin ist die aktuell teuerste Immobilie, die im Kreis Neu-Ulm zu kaufen ist. Fertig ist sie aber noch immer nicht. Foto: Alexander Kaya

Das derzeit teuerste, obwohl noch immer nicht fertiggestellte Anwesen hat vor drei Jahren schon Schlagzeilen gemacht: die Villa des einstigen Elchinger Hausarztes Konstantin Sinschtikin, der nach der Insolvenz seiner Elklinik GmbH aber offenbar mehr Zeit in der Schweiz verbringt. Die Immobilie am Fuße des Oberelchinger Klosters war einst für 5,1 Millionen Euro angeboten worden. Inzwischen sind es nur noch 2,75 Millionen Euro. Ein Makler ist damit nicht mehr vertraut, der Verkauf läuft über „privat“. Die Gesamtfläche beträgt laut Inserat circa 2200 Quadratmeter, die Wohnfläche wird mit 760 Quadratmeter angegeben.

Millionen-Villa in Elchingen steht zum Verkauf: Ein Rundgang in Bildern Icon Galerie 29 Bilder Für 5,1 Millionen Euro steht derzeit eine noch nicht fertiggestellte Villa in Oberelchingen zum Verkauf. Besitzer ist der Elchinger Arzt Konstantin Sintschikin.

Erbaut wurde der Glaswürfel nach den Prinzipien der „Vastu Shastra“, einer jahrtausendealten indischen Lehre über harmonische Raumgestaltung. Das soll das „energetische Gleichgewicht“ fördern. Das Gebäude verfügt über drei Geschosse, jedes hat einen eigenen Eingang. „Eine ideale Nutzung als Mehrgenerationenhaus oder eine spätere Aufteilung in drei luxuriöse Wohneinheiten“ sei möglich. Allerdings fraglich, ob das jemand in der Preisklasse so haben möchte. Im Garten ist ein Pool vorgesehen. Der existiert aber immer noch nicht. Stattdessen wuchern Hecken und Büsche.

Villa in Senden-Aufheim steht für 2,49 Millionen Euro zum Verkauf

Eine Viertelmillion Euro günstiger ist ein 2022 erbautes und 1409 Quadratmeter großes Anwesen in Senden-Aufheim, das „Familienurlaub das ganze Jahr“ garantieren soll mit einem „traumhaftem Wellnessbereich“ bestehend aus einem 8 auf 3,5 Meter großen und 1,4 Meter tiefen Indoor-Pool samt Sauna und einem Vorraum, der zu einer „Partyküche“ umgebaut werden könnte. Auf 432 Quadratmeter Wohnfläche finden sich neben Gäste- und Schlafzimmer samt eigener Ankleider auch ein Kinderzimmer sowie ein Kellerraum mit „Golfsimulator“. Im Inserat heißt es dazu: „Für Golfliebhaber ist dies das ultimative Paradies. Üben Sie Ihr Golfspiel in Ihrem eigenen, professionell ausgestatteten Golfsimulator, der Ihnen das Gefühl eines echten Golfplatzes vermittelt. Nichtgolfer können den Bereich als Heimkino nutzen.“ Nicht alltäglich dürfte die „unsichtbare“ 10 kVp PV-Anlage sein. Statt Paneele gibt es Solardachziegel.

Icon vergrößern Für 2,49 Millionen Euro ist diese Villa in Senden-Aufheim aktuell zu haben. Foto: Alexander Kaya Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Für 2,49 Millionen Euro ist diese Villa in Senden-Aufheim aktuell zu haben. Foto: Alexander Kaya

Verkauft wird die Villa, weil der Eigentümer aus beruflichen Gründen wegzieht, berichtet der beauftragte Makler Yalin Korukoglu von Tentschert-Immobilien. Seit etwa einem Jahr sei die Anzeige online. Dass es bislang keinen neuen Besitzer gefunden hat, „liegt in der Natur der Sache“, so Korukoglu. „So hochpreisige Immobilien sind sehr wenig nachgefragt. Der Interessentenmarkt ist überschaubar. Wenn jemand die Mittel hat, sowas zu kaufen, spielt er auch mit dem Gedanken, etwas selber zu bauen.“ Dass es aber noch wegkommt, davon ist der Makler überzeugt.

Villa in Illertissen steht zum Verkauf: „Rarität zwischen dem Bodensee und Ulm“

Icon vergrößern Dieses 2,45 Millionen Euro teure Anwesen in Illertissen wird als „Rarität zwischen dem Bodensee und Ulm“ beschrieben. Foto: Alexander Kaya Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Dieses 2,45 Millionen Euro teure Anwesen in Illertissen wird als „Rarität zwischen dem Bodensee und Ulm“ beschrieben. Foto: Alexander Kaya

Als „Rarität zwischen dem Bodensee und Ulm“ beschrieben ist eine zum Kauf angebotene, 2016 erbaute Architektenvilla am Illertisser Stadtrand nahe der A7. Ihr Preis: 2,45 Millionen Euro für 1464 Quadratmeter Grundstück und 387 Quadratmeter Wohnfläche. „Eine beeindruckende Deckenhöhe und eine über sechs Meter hohe Galerie schenken dem Wohnbereich eine einzigartige Großzügigkeit. Das Herzstück bildet der lichtdurchflutete Wohn- und Essbereich mit Blick in den liebevoll angelegten Garten“, heißt es im Inserat. Neben Fitnessraum mit Sauna verfügt das Anwesen auch über einen Außenpool (8,50 auf 3,50 Meter), dessen Abdeckung „clever nutzbar als Terrassenverlängerung“ dienen kann.

Icon vergrößern Der „traumhafte Bungalow“ am Pfuhler Kapellenberg ist mit einem Kaufpreis von 1,9 Millionen Euro im Netz zu finden. Foto: Alexander Kaya Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der „traumhafte Bungalow“ am Pfuhler Kapellenberg ist mit einem Kaufpreis von 1,9 Millionen Euro im Netz zu finden. Foto: Alexander Kaya

Die zwei noch fehlenden Luxus-Immobilien der aktuellen Top 5 im Kreis Neu-Ulm finden sich beide im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl und dort jeweils am Kapellenberg. Eines davon, ein „traumhafter Bungalow“, wurde 2021 erbaut und verfügt über 211 Quadratmeter Wohnfläche und ein Grundstück mit 1164 Quadratmetern. Kaufpreis: 1,9 Millionen Euro. „Ein besonderes Highlight ist die frei stehende Badewanne, die im Schlafzimmer platziert ist und eine luxuriöse Atmosphäre schafft“, heißt es im Inserat. Dazu beitragen dürften auch der Außenpool sowie der Fitnessraum und Weinkeller. Makler Aleksandar Feher von der Firma PlanetHome Group GmbH kann zu den Hintergründen des Verkaufs nur wenig sagen. Die Vorgaben der Eigentümer zum Datenschutz seien „strikt“.

Für 1,8 Millionen Euro teure Immobilie in Pfuhl wird wieder ein neuer Besitzer gesucht

Auch Niklas Bauer von der Immobilienfirma Engel & Völkers hält sich mit näheren Angaben zum anderen Luxus-Anwesen am Pfuhler Kapellenberg bedeckt. Er bestätigt jedoch, dass das 2021 kernsanierte Haus mit 374 Quadratmeter Wohn- und 700 Quadratmeter Grundfläche vor wenigen Jahren schon einmal zum Verkauf angeboten war. Ein Familienvater, der leitender Mitarbeiter einer großen Ulmer Firma war, hatte während der Corona-Krise festgestellt, dass er quasi von überall aus arbeiten kann. Und weil er ohnehin auf der ganzen Welt „herumfliegen“ müsse, wurden nach drei Jahren die Zelte in Pfuhl schon wieder abgebrochen. Der Besitzer hatte damals gewechselt, so Bauer. Doch nun suche dieser neue Besitzer schon wieder einen anderen neuen. 2,19 Millionen Euro waren damals als Kaufpreis angegeben. Seit zwei Wochen ist es wieder mit 1,84 Millionen im Netz gelistet. Von außen wirkt die Immobilie eher unscheinbar, innen ist jedoch alles modern und neu. Das Haus sei zudem so konzipiert, dass in jedem Geschoss separat gewohnt werden kann – quasi als „Vierfamilienhaus“, sagte der damals beauftragte Makler.

Icon vergrößern Für knappe 2,2 Millionen Euro ist dieses Haus in Pfuhl aktuell zu haben. Foto: Alexander Kaya (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Für knappe 2,2 Millionen Euro ist dieses Haus in Pfuhl aktuell zu haben. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)