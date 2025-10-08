Icon Menü
Landkreis Neu-Ulm: Diese Luxus-Immobilien stehen aktuell zum Verkauf

Landkreis Neu-Ulm

Diese Luxus-Immobilien stehen aktuell zum Verkauf

Teuer ist immer relativ, doch diese Villen haben mehr zu bieten als ein gewöhnliches Einfamilienhaus. Das sind die aktuell hochpreisigsten Angebote aus dem Landkreis Neu-Ulm.
Von Michael Kroha
    • |
    • |
    • |
    Senden, Illertissen, Elchingen, Neu-Ulm: Hier stehen die teuersten Wohnhäuser, die es im Landkreis Neu-Ulm aktuell zu kaufen gibt.
    Senden, Illertissen, Elchingen, Neu-Ulm: Hier stehen die teuersten Wohnhäuser, die es im Landkreis Neu-Ulm aktuell zu kaufen gibt. Foto: Alexander Kaya

    Küche, Schlafzimmer, Bad, Wohn-/Essbereich, vielleicht noch Kinderzimmer und fertig ist das Eigenheim? Von wegen. Zumindest nicht bei diesen durchaus luxuriösen Anwesen, die derzeit im Landkreis Neu-Ulm auf einschlägig bekannten Immobilienportalen zum Verkauf stehen. Hier heißt es vielmehr: Sauna, Fitnessraum, Swimmingpool. Und sogar ein „professioneller Golfsimulator“ wird angepriesen.

