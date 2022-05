Marta Binder kommt auf Spendensammeltour durch den Landkreis Neu-Ulm

"Radeln für Schulkinder in Afrika" – wie eine 76-Jährige Gutes tut. Und so auch ihren eigenen Schicksalsschlag verarbeitet.

Riesenstrecken auf dem Fahrrad für einen guten Zweck: Marta Binder, pensionierte Kinder-Onkologin und früher an der Uniklinik Münster tätig, hat die Marke von 30.000 Kilometern Radkilometern auf ihren Fundraising-Touren vor kurzer Zeit geschafft. Ihr Ziel ist es, quasi mit geradelten Kilometern einmal um die Welt zu kommen - gut 40.000 Kilometer sind das. Die 76-Jährige, die auch schon im Pfuhler Bertha-von-Suttner-Gymnasium Spenden für sogenannte Microschools in Ghana sammelte, kam auf ihrer diesjährigen und insgesamt zehnten Tour "Radeln für Schulkinder in Afrika" wieder durch den Landkreis Neu-Ulm. Im Allgäu war sie unterwegs.

Marta Binder radelt am Tag 100 Kilometer - und kommt im Kreis Neu-Ulm vorbei

Hundert Radkilometer am Tag, das ist für manch jüngeren Radfahrer eine ziemliche Strecke. Für Marta Binder ist es tägliche Realität, mit wenig Gepäck und immer im Einsatz, Spenden für die Kölner Stiftung Opportunity International Deutschland zu sammeln. Von ihrem Heimatort Warendorf aus radelt Marta Binder auch in diesem Jahr wieder durch die Republik. Mit den Spenden werden Bildungsunternehmer - meist sind es Frauen - in Ghana unterstützt, die Schulen gründen und damit gerade auch Kindern in ländlichen Gebieten Zugang zu Bildung und Bildungsabschlüssen ermöglichen. Öffentliche Schulen gibt es in Ghana zu wenige. Die Spenden, die Marta Binder sammelt, kommen aus Sponsorenläufen; besonders Schulen und Firmen unterstützen das Projekt, bei dem jeder gelaufene Kilometer Bildungschancen in Ghana gibt.

Ihr Sohn verunglückte tödlich in Ghana

Was Marta Binder tut, ist im Sinn ihres 2011 in Ghana tödlich verunglückten Sohnes Jan, der Pressesprecher der Stiftung Opportunity International Deutschland war. Nach Jan Binder benannt ist auch ein von seiner Mutter ins Leben gerufener Preis, der Jan Binder-Award, der unter dem Motto "Keep your school clean - Make your school green" seit 2013 an Schulen in Ghana vergeben wird, die sich besonders um Hygiene- und Umweltaspekte verdient machen, die Müll beispielsweise nicht dem Wind anheimgeben und die dafür sorgen, dass die Kinder die Möglichkeit haben, sich die Hände zu waschen.

Mit dem Preis will Marta Binder Anreize an Schulen in Ghana schaffen, das Hygienebewusstsein der Schülerinnen und Schüler zu fördern, Schulgärten und saubere Sanitäranlagen zu schaffen. Ihre Erfahrung zielt dabei vor allem auf Mädchen: „Ein Mädchen, das Zugang zu Bildung hat, wird immer bemüht sein, dass auch ihre Kinder Zugang zu Bildung haben“, sagt sie. Deshalb sei gerade es eine Investition in die Zukunft, gerade Mädchen Bildung zu ermöglichen. Die private Schulbildung der Microschools habe weitere Vorteile: Eltern, die einen Beitrag für diese Schulen leisten müssen, legen Wert darauf, dass ihre Kinder in die Schule gehen und nicht zuhause arbeiten – wobei es auch Stipendien für Kinder aus ganz armen Familien gibt.