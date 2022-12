So hilft Bayern dem Kreis Neu-Ulm bei der Einführung des 365-Euro-Tickets

Aus München kommende Signale für den öffentlichen Personennahverkehr werden im Kreis Neu-Ulm positiv aufgenommen.

Das 365-Euro-Ticket des Freistaats Bayern könnte kommendes Jahr auch im Landkreis Neu-Ulm eingeführt werden. Der Ministerrat hat am Dienstag beschlossen, den Landkreis Neu-Ulm bei einer möglichen Umsetzung finanziell zu unterstützen. Der Freistaat würde dann zwei Drittel der Mindereinnahmen tragen, die durch das günstigere 365-Euro-Ticket gegenüber den bisherigen Zeitfahrscheinen wie Jahreskarten und Monatstickets zu erwarten sind. Neu-Ulm ist kein Einzelfall: Der Freistaat erstattet allen Verkehrsverbünden, die das Ticket anbieten, zwei Drittel der Mindereinnahmen.

Der Landrat des Kreises Neu-Ulm ist erfreut

Der Landkreis Neu-Ulm begrüßt in einer Mitteilung die Entscheidung des Ministerrats für eine Förderung und freut sich über das positive Signal, mit dem der öffentliche Personennahverkehr attraktiver – gerade für junge Menschen – gestaltet werden kann. Denn das 365-Euro-Ticket des Freistaats Bayern richtet sich an Schülerinnen, Schüler und Auszubildende.

Das 365-Euro-Ticket erfordert noch Abstimmung

Für eine mögliche Umsetzung sind nun verschiedene Abstimmungsgespräche notwendig. "Der Beschluss des Ministerrats ist für uns ein gutes Zeichen, dass der Freistaat Bayern den öffentlichen Personennahverkehr in unserer Region stärken will. Wir freuen uns, dass der Freistaat damit einer Forderung nachkommt, für die wir uns seit Wochen starkgemacht haben", sagt Landrat Thorsten Freudenberger. "Jetzt heißt es, in gemeinsamen Gesprächen die Eckpunkte zu definieren und sich an die Detailplanung zu machen." Die Ergebnisse sollen dann den zuständigen politischen Gremien des Landkreises vorgestellt sowie dort mögliche erforderliche Beschlüsse gefasst werden. (AZ)