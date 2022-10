Staatsstraße St2031 bei Gerlenhofen nach Unfall gesperrt

Nach einem schweren Unfall bei Gerlenhofen hat die Polizei für die Staatsstraße St2031 eine Vollsperrung eingerichtet. Der Unfallort liegt zwischen Senden und Ludwigsfeld.

Auf der Staatsstraße St2031 zwischen Senden und Ludwigsfeld im Landkreis Neu-Ulm hat sich am frühen Montagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. An dem Unfall an der Anschlussstelle Senden bei Gerlenhofen sind vier Pkw beteiligt. Nach Angaben der Polizei ist die Unfallursache noch unklar. Zwei Personen zogen sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte und die Polizei sind vor Ort.

Polizei sperrt St2031 zwischen Senden und Ludwigsfeld bei Gerlenhofen nach Unfall

Die Polizei hat eine Vollsperrung der viel befahrenen Straße in beiden Richtungen eingerichtet. Laut Polizei könnte diese mindestens eine Stunde aufrecht erhalten werden, anschließend soll der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. (AZ)