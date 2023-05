Arbeitslosigkeit im Landkreis Neu-Ulm bleibt auf niedrigem Niveau

Von der saisonüblichen Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt ist in diesem Jahr im Kreis Neu-Ulm, in Ulm und dem Unterallgäu bisher kaum etwas zu spüren.

Die Arbeitslosigkeit ist im Mai zwar (minus 1,9 Prozent) gesunken, allerdings fällt der Rückgang deutlich niedriger aus als in den Vorjahren. So konnte beispielsweise von April auf Mai 2022 ein Minus von 4,3 Prozent verzeichnet werden. Im Landkreis Neu-Ulm sind aktuell 2439 Menschen arbeitslos gemeldet, 48 weniger als vor einem Monat. Die Arbeitslosenquote beträgt 2,3 Prozent, im April lag sie bei 2,4 Prozent. "Wir freuen uns weiterhin über eine der bundesweit niedrigsten Arbeitslosenquoten im gesamten Agenturbezirk“ berichtet Norbert Gehring, stellvertretender Geschäftsführer der Donauwörther Arbeitsagentur.

Im Vorjahresvergleich ist die Arbeitslosigkeit um 399 Personen oder 19,6 Prozent gestiegen. Hauptursache sind nach wie vor die ukrainischen Geflüchteten, die fast ausschließlich im Jobcenter betreut werden. Im Rechtskreis SGB II sind insgesamt 325 oder 35,4 Prozent mehr Arbeitslose registriert als vor einem Jahr. Rund 50 Prozent dieses Zuwachses entfallen auf ukrainische Staatsangehörige. Aber auch im Rechtskreis SGB III bei der Arbeitsagentur stieg die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen um 74 oder 6,6 Prozent.

Betriebe haben im Raum Ulm/Neu-Ulm weiterhin einen hohen Personalbedarf

„Der Arbeitsmarkt in unserer Region ist recht robust und die Betriebe haben weiterhin einen hohen Personalbedarf. Dennoch deuten sich vor allem bei den Stellenmeldungen auf Monatsbasis mit einem Rückgang von rund 14 Prozent erste Anzeichen einer konjunkturellen Eintrübung auf dem Arbeitsmarkt an", sagt Gehring. Unternehmen müssten sich vielen Herausforderungen stellen, wie zum Beispiel der Digitalisierung und Automatisierung sowie der Energiewende, das dämpfe die Dynamik. Hinzu komme auch die Frage des demografischen Wandels und des damit einhergehenden Arbeitskräftemangels.

Von den derzeit insgesamt 2439 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 1197 (minus elf im Vergleich zum Vormonat) bei der Arbeitsagentur und 1242 (minus 37 im Vergleich zum Vormonat) im Jobcenter Neu-Ulm registriert.

Gemeldete Arbeitsstellen im Kreis Neu-Ulm

Die Arbeitskräftenachfrage der Betriebe ist zwar weiterhin auf hohem Niveau, aber weniger dynamisch. Von den Arbeitgebern wurden 297 neue Arbeitsstellen gemeldet, 24 weniger als im April und 50 weniger als vor einem Jahr. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind im Landkreis Neu-Ulm derzeit 1343 freie Arbeitsstellen gemeldet, 38 weniger als im Vormonat und 519 weniger als im Vorjahr. Besonders die Arbeitnehmerüberlassungsfirmen ("Leiharbeit") verringerten ihren Stellenbedarf im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund 48 Prozent oder 208.

Für 921 Stellen werden Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen in Vollzeit und für 170 in Teilzeit gesucht. Bei 252 Stellen ist eine Beschäftigung in Vollzeit oder Teilzeit möglich. Rund 18 Prozent der offenen Stellen entfallen auf Personaldienstleister.

Von den gemeldeten offenen Stellen waren 62 Prozent auf Facharbeiterniveau, 21 Prozent für Spezialisten/Experten und 17 Prozent für Helferjobs ausgeschrieben. Top-Zehn-Bereiche, in denen Personal gesucht wird: Verkauf, Lager, Berufskraftfahrer, Post- und Zustelldienste, spanende Metallbearbeitung, Büro- und Sekretariat, Kraftfahrzeugtechnik, Metallbau, Maschinenbau und Gastronomieservice.

Ausbildungsmarkt im Kreis Neu-Ulm, Lage in Ulm und im Unterallgäu

Im Mai standen 440 bisher unversorgte Ausbildungssuchende insgesamt 525 unbesetzten Ausbildungsstellen gegenüber. Rein rechnerisch entfallen damit auf einen Ausbildungssuchenden 1,2 Lehrstellen.

Im Stadtgebiet Ulm waren 2788 arbeitslose Menschen über die Arbeitsagentur (1083) und das Jobcenter (1705) auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Somit sank die Arbeitslosigkeit zum Vormonat um 39 Personen oder um 1,4 Prozent. Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Prozentpunkte nach unten, auf 3,8 Prozent. Vor einem Jahr lag die Quote bei 3,0 Prozent. Ulm bleibt der einzige Stadtkreis im Land unter der Vier-Prozent-Marke.

Im Kreis Unterallgäu waren nach Angaben der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen zum Stichtag im Mai 1782 Bürgerinnen und Bürger arbeitslos gemeldet – ein Rückgang um 65 Personen beziehungsweise 3,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat und ein Zuwachs um 254 Personen oder 16,6 Prozent im Vergleich zum Mai 2022. Die Arbeitslosenquote lag zum Stichtag bei 2,1 Prozent – 0,1 Punkte niedriger als im April und 0,3 Punkte höher als im Vorjahresmonat. Die Unterallgäuer Betriebe meldeten der Agentur für Arbeit 159 neue vakante Stellen – ein Minus von 60 Stellen im Vergleich zum Vormonat und von 214 Stellen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der gesamte Stellenbestand belief sich laut Pressemitteilung im Mai auf 1700. Am höchsten war die Arbeitskräftenachfrage in den Berufsgruppen Lagerwirtschaft, Post, Zustellung und Güterumschlag (127 Stellen), Metallbearbeitung (97), Maschinenbau- und Betriebstechnik (91), Energietechnik (59), Erziehung, Sozialarbeit und Heilerziehungspflege (55) sowie Elektrotechnik (50). (AZ)