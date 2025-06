Kreis Neu-Ulm senkt geplante Müllgebühren deutlich

Die hochumstrittenen neuen Müllgebühren sinken, bevor sie eingeführt sind - und das deutlich. Nach einer hitzigen Debatte bei Außentemperaturen von 30 Grad Celsius hat der Werkausschuss des Landkreises am Mittwoch entschieden: In den elf Kommunen, die die Abfallwirtschaft ab 2026 zurück an den Kreis geben, wird die umstrittene Grundgebühr deutlich abgesenkt. Das gelingt durch ein Rechenkunststück. Eines, von dem übrigens alle Menschen im Kreis profitieren werden. Doch es gibt einen Pferdefuß.

