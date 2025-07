Warum der Betrieb der Kreiskliniken ausgegliedert wird

Was der Kreistag am Freitag beschlossen hat, ist vielleicht ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer für Kreisspitalstiftung Weißenhorn: Sie bestimmt künftig nicht mehr über den Betrieb der drei Häuser in Weißenhorn, Neu-Ulm und Illertissen. Das soll nun eine sogenannte gGmbH übernehmen, also eine gemeinnützige Gesellschaft. Davon verspricht sich der Landkreis viel, vor allem: schnellere Entscheidungen und somit wirtschaftliche Vorteile, welche langfristig die Gesundheitsversorgung im Landkreis sicherstellen sollen.

