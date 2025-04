Kreistag lehnt Einsparungen bei sich selber ab

Um zehn Prozent wollte die ÖDP-Kreistagsfraktion pauschal die Sitzungsgelder und die Zuwendungen an die Fraktionen kürzen. Sie begründete dies mit der klammen Kasse des Landkreises und mit dem symbolischen Wert eines solchen Verzichts, mit dem die Fraktionen „ein gutes Beispiel“ abgeben würden. Allerdings fand sich in der jüngsten Kreistagssitzung dafür keine Mehrheit. Zudem hatte die Inflation sozusagen auf natürliche Weise für eine Kürzung gesorgt.

Eigentlich sollte das Sitzungsgeld jedes Jahr angepasst werden

420.000 Euro sind im laufenden Etat an Vergütungen eingeplant. Die Einsparung würde sich demnach auf etwa 42.000 Euro belaufen, abhängig allerdings von der tatsächlichen Zahl an Sitzungen, die schwankend ist. So weit, so klar. Wäre da nicht eine Satzung, die der Kreistag in seiner konstituierenden Sitzung im Mai 2020 selbst beschlossen hat und worin auch die Frage der Aufwandsentschädigungen geregelt ist. Besagtes Entgelt sollte demnach jährlich angehoben werden, und zwar entsprechend den Änderungen bei den Grundgehältern für Beamte. Die Sätze, so hat das die Kreisverwaltung ermittelt, hätten folglich seither um insgesamt 12,9 Prozent steigen müssen. Doch das ist seither nicht passiert. Warum, das blieb in der jüngsten Kreistagssitzung unbeantwortet.

Jedenfalls rechnete Michael Obst (CSU) vor, dass durch die ausgebliebene Dynamisierung „wir bereits mehr Reduzierung haben, als von der ÖDP beantragt“. Ulrich Schäufele (SPD) wandte ein, dass die letzte Erhöhung sogar noch viel weiter zurückdatiert, und zwar auf das Jahr 2014, „und wir seither 25 Prozent Inflation hatten“.

Es entspann sich darauf eine längere Aussprache, in der es wie zuvor schon im Kreisausschuss um Grundsätzliches ging. Doch recht schnell rückten dann juristische Detailfragen nach vorne, ausgelöst von Landrätin Eva Treu (CSU) und ihrer Anmerkung, dass „die Anpassung nicht nachgeholt wird“. Doch auf welcher Grundlage könnte dies so geschehen? Mechthild Destruelle (Grüne), selbst Juristin, hält dafür eine „Verzichtserklärung“ von jedem einzelnen Mitglied für notwendig. Da war sie sich mit Kurt Baiker (FWG) einig, der ebenfalls auf den „Rechtsanspruch“ verwies, wodurch die Debatte etwas zu entgleiten drohte.

Keine Mehrheit für die Kürzung der Sitzungsgelder

Der Antrag der ÖDP wurde schließlich mit großer Mehrheit abgelehnt, die Sitzungs- und Fraktionsgelder werden also nicht gekürzt. Doch werden sie nun jährlich angehoben, wie in der Satzung festgeschrieben? Werden die vorgehaltenen Gelder aus der ausgesetzten Dynamisierung nachgezahlt? Auf Antrag von Michael Neher (CSU) wurde eine Entscheidung über das weitere Vorgehen erst einmal vertagt. Eine wasserdichte Entscheidungsgrundlage zu erarbeiten, wird nun Aufgabe für die Juristen im Landratsamt sein.