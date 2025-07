Lessing-Gymnasium nimmt die entscheidende Hürde

Der Neubau des Lessing-Gymnasiums in Neu-Ulm hat nun eine ganz entscheidende Hürde genommen: Mit großer Mehrheit gab der Kreistag seinen Segen zur Planung. Damit ist dieses 125 Millionen Euro schwere Projekt endgültig auf den Weg gebracht. Landrätin Eva Treu (CSU) sprach von einem „großen Meilenstein“ für dieses Projekt. Doch die Begeisterung darüber war – wie immer – nicht einhellig, denn der Landkreis muss dafür finanziell ordentlich Federn lassen.

Das Lessing-Gymnasium besteht aus viel Holz

Im Gegensatz zu den althergebrachten Schulen, bei denen sich die Klassenräume entlang der Flure aufreihen, gruppieren sich in dem neuen Bau auf dem ehemaligen Wiley-Gelände die Klassenräume jahrgangsweise um einen sogenannten Marktplatz, der als offene Lernlandschaft gestaltet ist. Dieses Konzept wurde vonseiten der Freien Wähler immer wieder in Frage gestellt, weil dies viel zu teuer sei. Allerdings hatte die Landkreisverwaltung darauf verwiesen, dass aktuell geplante Flurschulen nicht billiger zu haben seien. Das gesamte Projekt besteht aus zwei Teilen: dem Schulgebäude samt Turnhalle sowie dem neu gestalteten Sportgelände an der nahe gelegenen FOS/BOS. Das Gebäude wird weitgehend in Holzbauweise errichtet, wobei zentrale Teile des Komplexes aus Stahlbeton bestehen. Entsprechend der langfristigen Schülerprognosen wurde der Bau auf insgesamt 42 Klassen ausgelegt.

Baubeginn ist voraussichtlich im September kommenden Jahres. Das zuständige Planungsbüro geht davon aus, das gesamte Gebäude im Juli 2029 übergeben zu können. Was die Kosten betrifft, so scheint die Zeit der großen Preissprünge offenbar vorüber. Wegen der Coronapandemie und des Ukrainekrieges war das Vorhaben zuletzt deutlich teurer geworden, nämlich geschätzt rund 14 Millionen Euro. Derzeit bewegt sich die übliche Kostensteigerung nach einer Aufstellung des Planungsbüros wieder im Vier-Prozent-Rahmen normaler Jahre.

Von den gut 125 Millionen Euro trägt der Landkreis rund 72 Millionen Euro, die Stadt ist mit etwa 8,5 Millionen Euro an Bord. Derzeit rechnet man im Landratsamt mit Fördermitteln in Höhe von 44,6 Millionen Euro, die allerdings noch ein kleines bisschen höher ausfallen könnten.

Schockiert über den Zustand des alten Lessing-Gymnasiums

In der Debatte gab es viel Zustimmung für die Gestaltung des Vorhabens, woran sich Kurt Baiker (FWG) allerdings nicht beteiligen mochte. Wie schon in der Vergangenheit argumentierte er, das gesamte Vorhaben sei viel zu teuer und produziere enorme Unterhaltskosten. Die Neuverschuldung von 72 Millionen Euro werde den kommenden Generationen aufgedrückt. Helmut Meisel (Grüne) sprach von einem „wunderschönen Gebäude“, doch der Kreis könne sich das nicht leisten. Deshalb werde die Kreisumlage steigen. Landrätin Eva Treu konterte: „Die Kreisumlage steigt nicht wegen des Lessing, das macht nur einen ganz kleinen Teil aus.“ Joachim Müller, Leiter der Abteilung Zentrale Grundstücks- und Gebäudewirtschaft warnte davor, jetzt die Handbremse zu ziehen, denn durch eine jahrelange Verschiebung des Vorhabens werde alles noch teurer. Krimhilde Dornach (ÖDP) berichtete, dass sie unlängst den alten Lessing-Schulbau besucht habe: „Ich war schockiert und entsetzt“, sagte sie über den Gebäudezustand.

Gegen zehn Stimmen wurde schließlich der Neubau des Gymnasiums auf den Weg gebracht.