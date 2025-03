Kreistag verabschiedet Haushalt mit großem Krach

700.000 Euro sind zwar nicht sonderlich viel in einem 251 Millionen schweren Haushalt. Doch genau auf einen Posten in dieser Höhe hatten es die Freien Wähler vor Beschluss des Haushalts im Kreistag besonders abgesehen. Sie beantragten die Streichung. Damit wäre die Planung der Schule nicht in die Gänge gekommen. In einem weiteren Schritt forderte die FWG-Fraktion auch noch, die Planung des Großprojekts Lessing-Gymnasium auf 2028 zu verschieben.

Thomas Vogel

Kreistag

Haushalt