Gaststätte brennt lichterloh: Polizei schätzt Schaden auf eine Million Euro

Die Brandruine wurde wegen Einsturzgefahr gesperrt. Die Brandursache ist noch unklar.

Im Landkreis Göppingen ist eine Gaststätte in Brand geraten. Mehr als 60 Feuerwehrleute sowie das Deutsche Rote Kreuz waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei dem Feuer in einem Gewerbepark in der Gemeinde Kuchen im Einsatz, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde demnach keiner.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs niemand in der Gaststätte. Eine Zeugin hatte das Feuer gegen 2.15 Uhr gemeldet. Die Einsatzkräfte schätzen den entstandenen Sachschaden auf etwa eine Million Euro. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Brandruine wurde wegen Einsturzgefahr gesperrt. Das Polizeirevier Geislingen hat die Ermittlungen übernommen. (dpa)